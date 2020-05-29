Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:29

Подробнее о событии

BCG прогнозирует краткосрочный рост безработицы в России до 10%

Газета.Ruвчера в 20:44

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 20:29

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБКвчера в 17:00

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ruвчера в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфаксвчера в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАССвчера в 17:20

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъвчера в 18:56
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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 12:34
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
740
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
1,1K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,6K
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
10
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
1,1K
Армия и оружие

Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
2
Общество

Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 02:37
1,3K
Общество

В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:58
27
Политика

Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
4
Авто

Бренд Lego показал конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian

Известный бренд Lego сообщил о выходе уникальной модели суперкара Lamborghini Sian из конструктора.
Faktom вчера в 10:08
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
29
Здоровье

Депутат Оксана Пушкина выступила против ограничения абортов

Нельзя ограничительными методами работать над задачей по снижению количества абортов в России, нужно думать о сексуальном образовании и решении социальных проблем материнства и детства, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 11:37
33
Армия и оружие

В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
36
Космос

Почему Россия теряет лидерство в космосе

Аргументы недели вчера в 08:46
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,7K
Общество

Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения

«Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минюста.
РБК 11:59
13
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
527
Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием.
Коммерсантъ 08:15
1
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
36
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска продаст часть души за $10 млн

Instagram Канадская певица Граймс, возлюбленная американского предпринимателя Илона Маска, собирается выставить на продажу картину стоимостью $10 млн, к которой прилагается документ на приобретение части ее души.
РЕН ТВ 10:17
Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
2
Общество

Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое

Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян.
Тверские ведомости вчера в 00:01
3,3K
Политика

Венгры станут национальным достоянием Украины

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
6
Общество

Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
RT на русском 13:01
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сфотографировался на фоне русского матерного слова

Американский певец Джастин Бибер сфотографировался на крыше, на которой крупными буквами написано русское матерное слово «б***».
Культуромания 12:34
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
22
Политика

Трамп решил приравнять соцсети к СМИ

Какие у Дональда Трампа претензии к соцсетям 28 мая президент США подписал указ "о предотвращении онлайн-цензуры".
РБК 11:20
240
Общество

Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
РИА Новости 12:49
1
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