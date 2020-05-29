Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:29

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BCG прогнозирует краткосрочный рост безработицы в России до 10%

Газета.Ruвчера в 20:44

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 20:29

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ruвчера в 18:40

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъвчера в 18:56

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфаксвчера в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАССвчера в 17:20

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

РБК 07:51
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Игры

В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки

Cyber.sports.ru вчера в 15:25
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Происшествия

Америка протестует после убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Вести.Ru 00:50
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Футбол

Сезон РПЛ будет возобновлен со зрителями

Роспотребнадзор официально подтвердил, что согласовал проведение матчей Российской премьер-лиги после ее возобновления со зрителями.
Газета.Ru 05:57
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Происшествия

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Krym.News 07:00
9
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Шоу-бизнес

Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни

Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Общество

В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
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Здоровье

В Башкирии более 500 медицинских работников заразились коронавирусом

Более 500 медицинских работников в Башкирии заразились новым коронавирусом, все они получат страховые выплаты, деньги уже получили 13 из них, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.
ТАСС 06:11
15
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
4
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Происшествия

В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
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Общество

Какие ограничения сняты в Подмосковье

Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
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Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
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Политика

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

РБК 07:48
15
Общество

Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса

Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
27
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
2
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
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Политика

МИД сообщил о перспективах открытия границ зарубежных стран для россиян

Относительно Болгарии ведомство сообщает следующее: иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет.
Profi.travel 02:36
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
1,1K
Происшествия

Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили

Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции.
РИА Новости 04:11
7
Общество

Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck

Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
CarsWeek.ru 04:11
3
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Общество

В Псковской области разрешат детям гулять без родителей

Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу разрешат детям гулять без сопровождения родителей, но не больше, чем по двое, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 08:40
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Кино

Актер Генри Кавилл может снова сыграть Супермена

"Супермен" Генри Кавилл ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о возвращении во вселенную DC, хотя выход сиквела "Человека из стали" не запланирован.
Экономика сегодня вчера в 05:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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