Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
Читать в источнике
Оценить265
с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Кино
Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия
Режиссёр и актёр Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы последних десяти лет.
Ореанда-Новости 08:43
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
Здоровье
68% заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели
На сегодняшний день в регионе заболели 3662 человека, из которых 218 детей. Выздоровел 2521 пациент, в том числе 128 за последние сутки.
Блокнот Краснодар 03:44
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Происшествия
Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы
На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
РЕН ТВ вчера в 20:05
Политика
Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
Происшествия
В Псковской области утонула 15-летняя девочка
Российская газета 05:27
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Здоровье
Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате
"Неблагополучная ситуация развивается на Великолукском комбинате, где в двух цехах — колбасном и транспортном — уже зарегистрированы 24 случая заболевания", — сказал главный санитарный врач Псковской области.
DP.RU 08:52
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ
Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv 08:34
Путешествия
На пляжах Турции запретят курить кальян и сигареты
Отдыхающим будет запрещено загорать на своих полотенцах и где захочется. Кроме того, на пляжах запретят курить.
Профиль 06:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Происшествия
В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака
Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
Газета.Ru 04:41
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Хоккей
СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками
Илья Каблуков и Максим Карпов перейдут в хабаровский Амур, Сергей Плотников продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге".
Piter.tv вчера в 02:19
Армия и оружие
В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях
Индийские СМИ пишут, что Китай продолжает наращивать свое военное присутствие в районе границы с Индией.
ИА Красная Весна 01:58
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22