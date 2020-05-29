Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 268

Общество Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 1,3K

Кино Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия Режиссёр и актёр Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы последних десяти лет. 5

Общество В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 56

Здоровье 68% заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели На сегодняшний день в регионе заболели 3662 человека, из которых 218 детей. Выздоровел 2521 пациент, в том числе 128 за последние сутки. 1,1K

Политика Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. 2

Происшествия Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции. 2

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 34

Политика Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году. 14

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 48

Здоровье Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате "Неблагополучная ситуация развивается на Великолукском комбинате, где в двух цехах — колбасном и транспортном — уже зарегистрированы 24 случая заболевания", — сказал главный санитарный врач Псковской области. 8

Футбол «Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.

Происшествия В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний. 146

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 397

Хоккей СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками Илья Каблуков и Максим Карпов перейдут в хабаровский Амур, Сергей Плотников продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге".