Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:29

Подробнее о событии

BCG прогнозирует краткосрочный рост безработицы в России до 10%

Газета.Ruвчера в 20:44

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 20:29

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ruвчера в 18:40

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъвчера в 18:56

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфаксвчера в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАССвчера в 17:20

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБКвчера в 17:00
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
1,3K
Кино

Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия

Режиссёр и актёр Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы последних десяти лет.
Ореанда-Новости 08:43
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
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Здоровье

68% заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели

На сегодняшний день в регионе заболели 3662 человека, из которых 218 детей. Выздоровел 2521 пациент, в том числе 128 за последние сутки.
Блокнот Краснодар 03:44
1,1K
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
6
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
2
Происшествия

Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы

На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
2
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Происшествия

В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

РЕН ТВ вчера в 20:05
Политика

Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
14
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
6
Происшествия

В Псковской области утонула 15-летняя девочка

Российская газета 05:27
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Здоровье

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

"Неблагополучная ситуация развивается на Великолукском комбинате, где в двух цехах — колбасном и транспортном — уже зарегистрированы 24 случая заболевания", — сказал главный санитарный врач Псковской области.
DP.RU 08:52
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Футбол

«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv 08:34
Путешествия

На пляжах Турции запретят курить кальян и сигареты

Отдыхающим будет запрещено загорать на своих полотенцах и где захочется. Кроме того, на пляжах запретят курить.
Профиль 06:52
3
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
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Здоровье

COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи

В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
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Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
4
Происшествия

В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака

Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
Газета.Ru 04:41
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Политика

Президент Сербии приедет на парад Победы в Москву

News.ru 07:58
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Хоккей

СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками

Илья Каблуков и Максим Карпов перейдут в хабаровский Амур, Сергей Плотников продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге".
Piter.tv вчера в 02:19
Армия и оружие

В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях

Индийские СМИ пишут, что Китай продолжает наращивать свое военное присутствие в районе границы с Индией.
ИА Красная Весна 01:58
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Происшествия

Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского

Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
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