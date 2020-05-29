Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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Политика
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
Рамблер вчера в 10:48
Футбол
Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»
Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
РБК 17:46
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Происшествия
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com 09:22
Происшествия
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Lenta.ru 20:01
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками в Соединенных Штатах Америки, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru 19:15
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Единоборства
Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина
Время МСК 10:15
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Армия и оружие
Российских летчиков станут учить уничтожать беспилотники
Российских летчиков начнут обучать уничтожению разведывательных и ударных беспилотников.
РЕН ТВ 18:54
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 могут показать геймплей игры уже в июне
ITZine.ru 29 мая в 08:34
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета 10:00
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Наука
Инженеры создали искусственные реснички
Американские инженеры создали искусственные реснички. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:21
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Здоровье
В Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала предложение поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года.
Взгляд.ру 07:38
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине
29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05