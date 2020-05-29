Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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Кадры таят угрозу для ВВП

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Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29
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США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции

Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
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Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
РБК 17:46
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
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Политика

Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
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Lenta.ru 20:01
Политика

Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками в Соединенных Штатах Америки, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru 19:15
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
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Единоборства

Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина

Время МСК 10:15
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania 17:14
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Российских летчиков станут учить уничтожать беспилотники

Российских летчиков начнут обучать уничтожению разведывательных и ударных беспилотников.
РЕН ТВ 18:54
Общество

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

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Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 могут показать геймплей игры уже в июне

ITZine.ru 29 мая в 08:34
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Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета 10:00
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В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Наука

Инженеры создали искусственные реснички

Американские инженеры создали искусственные реснички. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Здоровье

В Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала предложение поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года.
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
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Экономика

Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться

Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
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Здоровье

В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине

29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
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