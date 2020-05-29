Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:29

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BCG прогнозирует краткосрочный рост безработицы в России до 10%

Газета.Ruвчера в 20:44

BCG привела три сценария роста безработицы в России

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Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

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России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

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Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

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BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъвчера в 18:56

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБКвчера в 17:00
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Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе.
Газета.Ru 09:48
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Космос

Компания Илона Маска отложила запуск Crew Dragon к МКС

Компания SpaceX Илона Маска отложила первый в истории запуск частного космического корабля с астронавтами к Международной космической станции.
Реальное время 27 мая в 18:32
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
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Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
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Происшествия

В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака

Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
Газета.Ru 04:41
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Политика

Лондон предложил США объединиться в альянс против китайского 5G

Лондон предложил Вашингтону сформировать альтернативный пул поставщиков технологий для развертывания сетей 5G, дабы не зависеть от Китая, сообщает Times.
Вести.Ru 06:30
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Игры

Инсайдер: новую игру по «Звездным войнам» анонсируют уже в начале июня

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Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
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Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
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Происшествия

Репортера CNN задержали в прямом эфире из Миннеаполиса

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Хоккей

Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина

ProstoProSport 01:00
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Политика

В Германии заявили о стремлении Меркель к честному диалогу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Взгляд.ру 07:00
Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
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Космос

Испытания ракеты-носителя Virgin Orbit закончились неудачей

Осуществленные американской компанией Virgin Orbit испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne окончились неудачно.
ТК Звезда 25 мая в 18:01
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Футбол

Терюшков прокомментировал поиски инвесторов для футбольного клуба «Химки»

Поиск инвесторов для футбольного клуба "Химки", вероятно, завершится ничем, заявил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 09:35
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
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Путешествия

В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
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Футбол

Понтус Вернблум откровенно рассказал о России и ЦСКА

Спорт день за днем 10:19
Общество

МВД может создать специальное приложение для мигрантов

В МВД России поступило предложение разработать специальное приложение с цифровым профилем мигранта.
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Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил о предотвращении провокации украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
РИА Новости 07:19
Политика

Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады

Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
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Космос

NASA объявило о сезоне серебристых облаков

28 мая NASA в своем заявлении рассказало о наступлении сезона серебристых облаков в Арктике.
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Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
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В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском 09:16
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Политика

Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Трамп подписал указ о регулировании в США деятельности соцсетей.
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