Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Здоровье
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Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Российская газета 07:02
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Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ
Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
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Российская газета вчера в 16:00
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru вчера в 11:15
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
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РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»
Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Общество
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Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Полицейские возбудили уголовное дело, после того как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения.
РБК 06:15
Общество
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 15 июня
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 15 июня.
ТАСС 03:23
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Футбол
ФК «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем
Павлодарский "Иртыш" прекратит выступление в чемпионате Казахстана из-за финансовых проблем, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
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В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 28 мая в 10:48
Космос
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Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38