Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.

BCG привела три сценария роста безработицы в России

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