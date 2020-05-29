Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:29
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Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кинотеатров
Кинотеатры смогут возобновить работу после принятия решения об этом региональными властями.
Северпост вчера в 06:28
Политика
Лукашенко назвал коронавирус больше чем болезнью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса «больше чем болезнью» и заявил, что люди одурманены политикой.
Lenta.ru 06:05
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Известия вчера в 20:40
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
Политика
Китай призвал США не вмешиваться в дела Гонконга
Правительство Китая в пятницу, 29 мая, призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге.
Известия 03:56
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Хоккей
«Барыс» подписал финского вратаря Ортио
Sport24.ru 05:11
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Космос
[Перенос] Трансляция главного космического запуска года: SpaceX Demo-2
Прямая трансляция с переводом и комментариями на русском языке ведется каналом Alpha Centauri: Для любителей смотреть в оригинале и без задержки в несколько секунд можно включить собственную трансляцию SpaceX: Миссия Demo-2 является чрезвычайно важной как для компании Илона Маска, так и для NASA.
Популярная механика 27 мая в 14:52
Политика
Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:48
Происшествия
Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами
Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
Политика
Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок
Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил свое намерение выдвигаться на новый срок на посту главы республики, сообщает пресс-служба главы региона.
РИА Новости 05:55
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Общество
Абхазия оставит границы закрытыми из-за коронавируса до 15 июня
Глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что страна продлит закрытие границ и ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса до 15 июня.
Газета.Ru вчера в 07:26
Здоровье
Нарушения при выплатах медикам выявили в Еврейской АО
Нарушения при выплате медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией выявлены в ряде учреждений здравоохранения Еврейской автономной области, сообщается на сайте прокуратуры ЕАО.
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service 27 мая в 12:11
Футбол
Названа дата возобновления Кубка Англии по футболу
Расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии сезона-2019 / 20: "Лестер" – "Челси" "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" Ранее Английская Премьер-лига официально объявила о возобновлении сезона, начиная с 17 июня.
Metaratings 05:58
Здоровье
В Ростове запустили пробный экспресс-тест на коронавирус
В донской столице начали делать пробное тестирование на наличие COVID-19 и антител к заболеванию.
Батайское время 06:04
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 230 человек
ИА Красная Весна 04:06
Энергетика
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения
Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14