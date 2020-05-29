Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

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