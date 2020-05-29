Экономика
Lenta.ruРост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить225
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество
МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ вчера в 10:56
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Общество
Режим самоизоляции продлили в Томской области до 15 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до середины июня.
vtomske.ru 01:42
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Здоровье
Названа категория людей, которым противопоказано ношение масок
Врач высшей категории, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев указала на категорию людей, который медицинские маски носить противопоказано.
АБН вчера в 19:46
Космос
Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon
ТАСС 27 мая в 18:54
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Происшествия
В Москве таксист спас девушку от насильников
В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Экономика
Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса на 2020 год
Роспотребнадзор утвердил до 1 января 2021 года правила профилактики COVID-19.
Газета.Ru 27 мая в 09:12
Общество
В Японии из-за кибератаки могла произойти утечка оборонных данных
Информация японских оборонных сил могла быть похищена в результате хакерской атаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications.
Известия вчера в 20:47
Космос
Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»
Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд 27 мая в 08:24
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Здоровье
Минздрав объяснил, как вести статистику по коронавирусу
Выпущенные Минздравом РФ методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности, связанной с коронавирусом, предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей всех клинических специальностей, врачей-патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и врачей-статистиков.
ИА Красная Весна 27 мая в 13:11
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk 27 мая в 14:32
Здоровье
Чтобы люди не лежали на матрасах: еще в одной больнице Екатеринбурга откроется КТ-центр
Еще в одной больнице Екатеринбурга появится свой КТ-центр. Речь идет о больнице № 14, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 11:45
Общество
В Башкирии создадут особую экономическую зону «Алга»
На территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов создадут особую экономическую зону "Алга".
Асылыкуль вчера в 11:31
Единоборства
Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну
Чемпионат вчера в 21:58
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Общество
Кузнецова призвала установить бессрочный надзор за педофилами
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка в докладе о своей деятельности за 2019 год выступила за введение в России бессрочного административного надзора за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.
Life.ru 00:40
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.
RT на русском вчера в 17:18
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33