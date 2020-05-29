Экономика
Piter.tvАналитики BCG прогнозируют три сценария роста безработицы в России
Аналитики The Boston Consulting Group прогнозируют три сценария роста безработицы в России из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Самый позитивный сценарий предполагает, что количество безработных вырастет с 4,6% в докризисный период до 6−7% в будущем.
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Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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Общество
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Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
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Российская газета вчера в 23:06
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Российская газета вчера в 07:34
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Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
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