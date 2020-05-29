Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
Читать в источнике
Комментировать343
с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

Подробнее о событии

Кадры таят угрозу для ВВП

Коммерсантъвчера в 17:01

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Космос

Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Коммерсантъ вчера в 10:22
1,9K
Киберспорт

В пике в Escape from Tarkov играли 200 тысяч человек — это новый рекорд для шутера

Пиковый онлайн Escape from Tarkov достиг 200 тыс. человек.
CyberSport.ru вчера в 11:50
1
Политика

В Кремле определились с форматом Парада Победы

Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
2,3K
Общество

В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
1K
Политика

МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
7
Общество

Граждане России начнут получать с 1 июня три новые выплаты

С начала лета начнется выплата ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, размер и условия получения которого определяется на региональном уровне.
ФАН вчера в 21:00
100
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала фото сразу после родов

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
4
Общество

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:35
72
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
56
Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка была задержана за участие в протестах

Эхо Москвы вчера в 23:32
3
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
619
Здоровье

1563 человека заразились коронавирусом в Бурятии

Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:55
120
Общество

Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
3
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
6
Происшествия

В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом

В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Данные предоставлены оперативным штабом.
Любимый город 30 мая в 09:11
110
Общество

Носителями коронавируса стали еще 210 жителей Иркутской области

По сообщению оперативного штаба, на 1 июня 2020 года число зараженных коронавирусом в Иркутской области увеличилось на 210 человек.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:36
19
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
70
Транспорт

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
13
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
383
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,2K
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
166
Общество

На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка

Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
ИА Красная Весна вчера в 22:49
4
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:54
253
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,2K
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Происшествия

Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым

Пропавшего новосибирца — водителя такси Андрея Гуреева — нашли мертвым, заявили в Поисково-спасательном отряде «Маяк», 30 мая сообщается на странице отряда в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна вчера в 09:14
4
Шоу-бизнес

У Елены Воробей выявили коронавирус

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:35
14
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
1
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru 30 мая в 16:28
12
Общество

Коэффициент распространения COVID-19 среди сахалинцев снизился почти в 2 раза

Анализ показал, что несмотря на общий прирост числа заболевших за последний месяц, коэффициент распространения вируса среди населения снизился почти в два раза.
АСТВ 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное