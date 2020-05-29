Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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РБК28 мая в 17:00

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

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URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29
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