Экономика
РБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБК02 октября в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолец02 октября в 20:10
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
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Известия вчера в 19:12
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
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Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
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Газета.Ru вчера в 21:08
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Megaobzor.com вчера в 06:25
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ТАСС вчера в 19:57
Здоровье
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Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
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Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
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Эксперты назвали натуральные продукты, защищающие от закупорки артерий
С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
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У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Авто
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Новые автомобили 30 сентября в 23:42
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Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 02 октября в 06:21
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
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Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
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Российская газета вчера в 04:58
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В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Футбол
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Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости вчера в 07:22
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17