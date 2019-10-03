Экономика
РБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
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Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»
Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи «Зенита» и «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.
Происшествия
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Наука
Ученые придумали, как сделать человека неуязвимым к радиации
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ сделать человека неуязвимым к радиации.
Политика
Британия оценила подписание «формулы Штайнмайера»
Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер поддержал подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте МИД Британии.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
Общество
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры
Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Политика
Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Политика
Венгрия указала на бездействие Киева в языковом вопросе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обещания Киева изменить ситуацию в языковой политике, ущемляющей права нацменьшинств, не выполняются.
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Здоровье
Прокуратура проверит данные о нарушении прав врачей в Перми
«Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми, в связи с размещением в сети интернет сведений о нарушении трудовых прав работников ГБУЗ ПК "Городская больница № 6", организовала проверку», - говорится в сообщении.
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
Политика
СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине
Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.
Общество
В Уфе обманутые дольщики обратились к Папе Римскому
Шоу-бизнес
Гуф рассказал Собчак о диагнозе и одиночестве
Знаменитый рэпер регулярно лечится в психбольницах и страдает от одиночества. Друзья от Долматова отвернулись.
Происшествия
Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой
Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.
Политика
Могерини отложила визит в Минск
Евросоюз отложил визит главы дипломатии Федерики Могерини в Минск в связи с "изменениями в расписании" у ряда участников переговоров, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.