Экономика

РБКРБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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с чего всё началось

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБКвчера в 17:01

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ПРАЙМвчера в 17:17

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

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Здоровье

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
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Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
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Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи «Зенита» и «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.
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Клиенты Сбербанка попали на черный рынок

Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Наука

Ученые придумали, как сделать человека неуязвимым к радиации

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ сделать человека неуязвимым к радиации.
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Британия оценила подписание «формулы Штайнмайера»

Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер поддержал подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте МИД Британии.
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Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Общество

Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры

Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
Lenta.ru вчера в 10:52
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

РБК 05:15
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи

NewInform вчера в 12:04
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Происшествия

Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

Известия 04:03
Политика

Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Политика

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Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Политика

Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Газета.Ru 03:42
Политика

Венгрия указала на бездействие Киева в языковом вопросе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обещания Киева изменить ситуацию в языковой политике, ущемляющей права нацменьшинств, не выполняются.
ФАН 00:55
Космос

Доказана крупнейшая глобальная катастрофа в истории человечества

Lenta.ru 01:37
Политика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
Происшествия

СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Происшествия

Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия

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Газета.Ru 05:23
Здоровье

Прокуратура проверит данные о нарушении прав врачей в Перми

«Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми, в связи с размещением в сети интернет сведений о нарушении трудовых прав работников ГБУЗ ПК "Городская больница № 6", организовала проверку», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 03:59
Энергетика

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Политика

СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине

Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.
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Общество

В Уфе обманутые дольщики обратились к Папе Римскому

Business FM Уфа вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Гуф рассказал Собчак о диагнозе и одиночестве

Знаменитый рэпер регулярно лечится в психбольницах и страдает от одиночества. Друзья от Долматова отвернулись.
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Происшествия

Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой

Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.
Медиазона вчера в 09:22
Политика

Могерини отложила визит в Минск

Евросоюз отложил визит главы дипломатии Федерики Могерини в Минск в связи с "изменениями в расписании" у ряда участников переговоров, сообщил РИА Новости в четверг уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
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Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
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