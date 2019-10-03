Экономика
РБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБКвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:26, Вашингтон
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
Автоновости дня 09:30
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Здоровье
Эти продукты нужно есть людям при злоупотреблении алкоголем
Поддерживать здоровую микрофлору пищеварительной системы помогут кисломолочные продукты.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Privet-Rostov.ru 09:08
Политика
СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:33
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Футбол
«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
Чемпионат 07:57
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
США снова не выдали визы российским дипломатам
Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американских виз.
Известия 11:29
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Технологии
«МегаФон» разрешил платить за игры со счета
Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
TelecomDaily вчера в 05:33
Происшествия
В Коми ребенок посмотрел мультик и прыгнул с балкона с зонтом
В Коми пятилетний мальчик решил повторить увиденную в мультфильме сцену и спрыгнул с балкона третьего этажа с раскрытым зонтом.
Русская Планета 13:17
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой после неудачного фотошопа появилась третья нога
Теледива вновь дала хейтерам повод для критики. Не секрет, что все звезды обрабатывают свои снимки в фоторедакторе перед публикацией в сети.
Srnsk 01 октября в 00:27
Политика
СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска
В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска.
REGNUM 10:34
Политика
Путин похвалил Трампа за исторический шаг по КНДР
Президент США Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда перешагнул демаркационную линию на Корейском полуострове и вступил в диалог с КНДР, заявил на заседании клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 11:51
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57