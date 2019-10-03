Экономика

РБКРБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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с чего всё началось

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБКвчера в 17:01

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BCG рассказала о «российском чуде» в сфере карточных платежей

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Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
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Челябинка родила тяжелобольную девочку от донора из банка спермы

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Интерфакс 06:44
Авто

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Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
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Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил "Эспаньолу" в матче группового этапа Лиги Европы, а "Краснодар" - "Хетафе".
Газета.Ru 17:13
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Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

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ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
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Транспорт

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Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
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В регионах РФ начнётся масштабное строительство больниц

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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил ранее появившуюся информацию, согласно которой прорабатывается вариант проведения матчей лиги в России.
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