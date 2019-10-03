Экономика
РБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в САР
Как сообщает ТАСС, во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может внезапно начать операцию по созданию буферной зоны к востоку от Евфрата в Сирии.
Военное дело вчера в 07:14
Экономика
Минэнерго поддерживает ограничение полётов дронов над объектами ТЭК
В сентябре Черезов заявлял, что несанкционированные полёты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса необходимо ограничить законом.
Говорит Москва 03:39
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия
Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм вчера в 00:11
Происшествия
Задержанного в Таиланде екатеринбуржца выпустили под залог
Екатеринбуржца Вадима Веденяпина, задержанного в Таиланде во время отдыха с семьей за шутку с игрушечными деньгами, выпустили под залог.
Уральский меридиан 02:06
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь 01 октября в 14:12
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Армия и оружие
СК РФ и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Совместный мультимедийный проект, рассказывающий о преступлениях, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса, будет организован Следственным комитетом Российской Федерации и телеканалом RT, 3 октября сообщает сайт СК РФ.
Красная весна 03:42
Происшествия
В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
RT на русском 02:51
Происшествия
Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска
RT на русском 03:42
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт вчера в 09:36
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан, в том числе 8-10 тысяч человек гибнут от переохлаждения.
Парламентская газета вчера в 18:27
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 01 октября в 14:47
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
REGNUM вчера в 09:10
Армия и оружие
В Венесуэле заявили об атаках дронов на нефтяные объекты республики
Министр нефти Венесуэлы заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
ТАСС 03:41