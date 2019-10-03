Экономика
РБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
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Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Политика
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 11:19
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Технологии
«МегаФон» разрешил платить за игры со счета
Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
TelecomDaily вчера в 05:33
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru вчера в 03:46
Общество
Москвичам пообещали снег в первые выходные октября
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 6 октября.
Газета.Ru 13:57
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в создании системы защиты от ракет
Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), такая пока есть только у России и США, заявил на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:56
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Общество
Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз
После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика
Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс
«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.
РБК 11:50
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой после неудачного фотошопа появилась третья нога
Теледива вновь дала хейтерам повод для критики. Не секрет, что все звезды обрабатывают свои снимки в фоторедакторе перед публикацией в сети.
Srnsk 01 октября в 00:27
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Единоборства
Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко
Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев принес извинения за потасовку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 07:06
Армия и оружие
Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН вчера в 21:08
Политика
Путин открыл пленарное заседание клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Известия 11:14
Армия и оружие
В Китае на параде представили супермощную ракету
Как передает ТАСС, парад в честь 70-летия образования КНР проходил на главной площади Поднебесной Тяньаньмэнь во вторник, 1 октября.
Мойка78 вчера в 01:31
Единоборства
В UFC назвали условие для боя Хабиба с Сен-Пьером
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, при каких обстоятельствах может пройти бой Хабиба Нурмагомедова против легенды смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера.
Metaratings 14:30
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58