Экономика

ИзвестияИзвестияBCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010–2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в четверг, 3 октября.
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с чего всё началось

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБКвчера в 17:01

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Не всё так радужно: о «феноменальном» росте карточных платежей

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BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

РБКвчера в 17:01

Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах

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РИА Новостивчера в 19:26

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ТАСС03:19
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СМИ сообщили о штурме неизвестными Хованского кладбища в Москве

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Политика

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
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Патент недели: как точно определить скрытую угрозу

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Игры

«Билайн» запустит в России облачную игровую платформу

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Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе

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Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

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НХЛ работает над проведением матчей в России

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.
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