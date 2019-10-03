Экономика
РБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Трамп признался, почему разблокировал военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп решил разблокировать военную помощь Украине только из просьб сенатора из Республиканской партии Роба Портмана и других членов Конгресса, которые лично обратились к американскому лидеру.
Российский Диалог 00:30
Политика
Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения
Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Infokam.su 00:10
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Здоровье
Главврач больницы в Пушкине проводил махинации с зарплатами
Главный врач медучреждения в Пушкине начисляла заработную плату врачам, которых нет в штатном расписании, а также завышала зарплату ряду врачей.
Gazeta.SPb 00:49
Политика
Путин присвоил Чемезову звание Героя России
По словам сотрудника аппарата правительства, Сергей Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.
RuNews24.ru вчера в 07:03
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело 01 октября в 11:06
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Кино
В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»
Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Россия – Культура 30 сентября в 13:29
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Кино
Кинотеатры не хотят показывать «Джокера»
Popcake вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Батрутдинов признался в любви, но не Бузовой
Юморист опубликовал трогательное фото Тимура Батрутдинова давно пытаются женить и старательно ищут невест, но пока 41-летний юморист непреклонен.
WomanHit.ru 30 сентября в 10:11
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском вчера в 16:30
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Происшествия
В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой
Во время поисковых мероприятий в Кировском районе Новосибирска было обнаружено тело 36-летней горожанки, пропавшей месяц назад.
Российская газета вчера в 02:25
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия вчера в 06:54
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Авто
Бюджетная Toyota Glanza на основе Suzuki Baleno ставит рекорды продаж
Компания Toyota начала продажи нового бюджетного хэтчбека Glanza в мае текущего года.
Новые автомобили 01 октября в 23:37
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов.
Дни.ру 01:06