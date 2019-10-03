Экономика

РБКРБКBCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
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Россияне рекордно расплачивались картами и сотворили «чудо»

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Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
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Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
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Экономика

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Политика

На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде

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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

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В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
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