"На основе анализа данных мировой автомобильной промышленности компания BCG спрогнозировала, что в этом году по причине дефицита полупроводников не будет выпущено от 7 до 9 млн автомобилей", - говорится в исследовании.
"Стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих", — отмечается в исследовании.
Источник изображений: XDA Developers Устройства компании Samsung используют систему безопасности Knox, которая приводит к аннулированию гарантии на гаджет, а также к отключению платёжного сервиса Samsung Pay в случае разблокировки загрузчика.