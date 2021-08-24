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BCG спрогнозировала сокращение автопроизводства в 2021 году на 7-9 миллионов машин

По оценкам The Economist, нехватка чипов снизит объем производства транспортных средств не только в этом, но и в следующем году.
Lenta.ru
В первом квартале производственные потери автопромышленности составили около 1,4 миллиона единиц, во втором — 2,6 миллиона единиц.
Lenta.ru
"На основе анализа данных мировой автомобильной промышленности компания BCG спрогнозировала, что в этом году по причине дефицита полупроводников не будет выпущено от 7 до 9 млн автомобилей", - говорится в исследовании.
ТАСС
"Стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих", — отмечается в исследовании.
ПРАЙМ

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