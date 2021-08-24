"Стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих", — отмечается в исследовании.
"Общий объем временно свободных средств государственных корпораций и государственной компании по состоянию на 1 июля 2021 года составил порядка 202 млрд рублей, на 1 июля 2020 года - порядка 192,5 млрд рублей", - отмечает ведомство.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.