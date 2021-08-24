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BCG спрогнозировала сокращение автопроизводства в 2021 году на 7-9 миллионов машин

В первом квартале производственные потери автопромышленности составили около 1,4 миллиона единиц, во втором — 2,6 миллиона единиц.
Lenta.ru
"Стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих", — отмечается в исследовании.
ПРАЙМ
Без полупроводников в автомобиль нельзя установить сложную электронику, которая управляет, в частности, функциями безопасности и передовыми вспомогательными средствами вождения.
Lenta.ru
Нехватка микрочипов негативно сказывается и на производстве в России, но в развитии ситуации можно найти новые возможности для российских и международных автомобильных брендов.
Lenta.ru

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BCG: глобальное производство авто из-за дефицита чипов может сократиться
ПРАЙМ17:09
BCG спрогнозировала сокращение автопроизводства в 2021 году на 7-9 миллионов машин
Lenta.ru17:05
Дефицит чипов может привести к падению на 7–9 млн штук в 2021 году
Forbes17:01
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