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BCG: темпы роста карточных платежей в России в ближайшие 10 лет станут рекордными

«Ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — сказал Хаузер.
Lenta.ru
Мировая выручка почти удвоится, а РФ будет лидировать по темпам роста карточных платежей, как по количеству, так и по объему.
Коммерсантъ
По данным отчета, рост выручки в ближайшие пять лет, вероятно, будет отмечен во всех регионах.
ТАСС
Торговый эквайринг сохранит самые высокие темпы роста во всем секторе платежей.
ТАСС

Подробнее о событии

Исследование BCG спрогнозировало лидерство России по безналичным платежам
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BCG: темпы роста карточных платежей в России в ближайшие 10 лет станут рекордными
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