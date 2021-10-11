«Ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — сказал Хаузер.
Низшая оценка — у версии для Xbox One: пользователи оставили семь негативных и ни одного положительного отзыва, из-за чего суммарный балл Far Cry 6 составил всего 2,8. Релиз Far Cry 6 состоялся 7 октября 2021 года.
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули некоторые международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на Африканском континенте, сообщает пресс-служба Кремля.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице России и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества.