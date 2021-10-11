Посольство США опубликовало фото Нуланд на фоне особняка американского посла в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице России и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества.