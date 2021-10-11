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BCG: темпы роста карточных платежей в России в ближайшие 10 лет станут рекордными

В 2010 году в России на одного человека приходилось меньше 10 карточных транзакций, а к прошлому году уровень приблизился к 300 транзакциям.
Lenta.ru
В следующие 10 лет распространение карточных платежей в России продолжит расти опережающими темпами, прогнозируют авторы исследования.
Forbes
Ожидается, что в 2020-2025 годах Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит лидирующие позиции, демонстрируя годовой рост выручки (CAGR) на уровне 8,8%. За ним следуют Латинская Америка (8,3%), Ближний Восток и Африка (6,9%), Северная Америка (5,8%) и Европа (5,3%).
ТАСС
Эксперты также назвали глобальные тренды, которые будут доминировать в секторе платежей в ближайшие годы.
Lenta.ru

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