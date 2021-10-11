Ожидается, что в 2020-2025 годах Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит лидирующие позиции, демонстрируя годовой рост выручки (CAGR) на уровне 8,8%. За ним следуют Латинская Америка (8,3%), Ближний Восток и Африка (6,9%), Северная Америка (5,8%) и Европа (5,3%).
По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили травмы в результате падения легкомоторного самолета в понедельник на территории, находящейся в непосредственной близости от кампуса средней школы в городе Санти (штат Калифорния).
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули некоторые международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на Африканском континенте, сообщает пресс-служба Кремля.