Экономика

ИзвестияИзвестияBCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010–2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в четверг, 3 октября.
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с чего всё началось

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБКвчера в 17:01

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BCG рассказала о «российском чуде» в сфере карточных платежей

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Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Наша версия вчера в 10:48
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Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
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Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров

Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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Трамп считает, что Украине следует расследовать деятельность Байденов

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Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

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Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

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Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта.
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Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
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RuNews24.ru вчера в 01:23
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

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Lenta.ru вчера в 09:34
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Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Политика

Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре

График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Владельца «112 Украина» и NewsOne Козака обвинили в терроризме

Владельцу медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарасу Козаку предъявлены обвинения в финансировании терроризма.
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