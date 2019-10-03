Экономика
ИзвестияBCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010–2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в четверг, 3 октября.
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с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
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Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Владельца «112 Украина» и NewsOne Козака обвинили в терроризме
Владельцу медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарасу Козаку предъявлены обвинения в финансировании терроризма.
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