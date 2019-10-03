Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

с чего всё началось

Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010–2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в четверг, 3 октября.

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

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