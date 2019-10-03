Экономика
ИзвестияBCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010–2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в четверг, 3 октября.
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с чего всё началось
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
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Политика
Путин прокомментировал позицию экоактивистки Греты Тунберг
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
REGNUM вчера в 08:51
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости 16:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Культура
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 02:45
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Политика
Путин призвал «не допускать фокусов» в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", – цитирует Путина ТАСС.
Москва 24 вчера в 14:02
Политика
Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 11:25
Волейбол
Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев
МонаВиста вчера в 04:36
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Дни24 12:11
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес
Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели
Балерина в очередной раз забралась в ледяную купель, где она, судя по всему, чуть ли не живет.
Телепрограмма 08:14
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01 октября в 01:55
Футбол
Иван Обляков: Не могу сказать, почему ЦСКА плохо проводит вторые таймы
Честно, не могу сказать, почему плохо проводим вторые таймы. Если говорить про сегодня, то пропустили необязательный гол и проиграли тайм.
Спорт день за днем 15:40
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Спорт
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова
ИААФ удовлетворила протест сборной Испании на результат финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе.
Российская газета 17:19
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Автоспорт
Компания из Монако создаёт команду Формулы 1
Компания из Монако намерена объединить свои усилия с испанской Campos Racing, выставив совместную команду в 2021 году.
F1news.ru 07:32
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:42
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу
Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Российская газета 14:28