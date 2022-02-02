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Если США примут законопроект демократов и введут ограничения против российских чиновников и банковского сектора, рубль может обесцениться на 15%, до 88 рублей/$1, а рост ВВП замедлится до 1,4% в 2022 году, считают в BCS.
Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь уточнил, что все сообщения о минировании очень похожи на фейковые: в них содержатся угрозы взорвать устройства и требования выкупа в размере $13 тыс. Подобные письма получили практически все администрации полуострова, отметил он.