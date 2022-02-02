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BCS GM спрогнозировал укрепление доллара до 103 рублей в зависимости от санкций

Прогноз включает базовый и три альтернативных сценария, описывающих состояние экономики России при введении мягких, умеренных и жестких санкций.
Forbes
К мягким санкциям относят ограничения против отдельных людей и компаний — в таком случае курс доллара составит 81 рубль.
Дождь
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Если США примут законопроект демократов и введут ограничения против российских чиновников и банковского сектора, рубль может обесцениться на 15%, до 88 рублей/$1, а рост ВВП замедлится до 1,4% в 2022 году, считают в BCS.
Интерфакс
Введение новых индивидуальных санкций, ограничений на проект "Северный поток 2", госкорпорации и суверенный долг России, а также отключение России от SWIFT аналитик считает маловероятным.
Интерфакс

Подробнее о событии

BCS GM спрогнозировал укрепление доллара до 103 рублей в зависимости от санкций
Интерфакс04:08
Курс рубля рухнет до 103 за доллар при отключении России от SWIFT — эксперт
Profinance.ru04:04
BCS Global Markets: доллар из-за санкций может подорожать до 103 рублей
Pravda.Ru21:12
Эксперты предсказали доллар по 100 рублей в случае отключения России от SWIFT
Forbes03:47
Аналитики спрогнозировали доллар по 103 рубля в случае введения жестких санкций против России
Дождьвчера в 15:58
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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