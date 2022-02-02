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BCS GM спрогнозировал укрепление доллара до 103 рублей в зависимости от санкций

При анализе последствий санкций для экономики рассматривались три варианта - мягкие, умеренные и жесткие ограничительные меры.
Интерфакс
Рубль может подешеветь в 2022 году до 81-103 за доллар США в зависимости от жесткости санкций, максимальные из которых предполагают отключение от SWIFT, прогнозирует BCS Global Markets.
Profinance.ru
Речь идет о заморозке "Северного потока - 2", отключении России от Swift, а также мер против госкорпораций и суверенного долга России.
Комсомольская правда
При таком сценарии рубль упадет до 88 рублей за доллар и 100 рублей за евро, инфляция составит 7,9%, рост ВВП замедлится до 1,4% в 2022 году.
Дождь
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Подробнее о событии

Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
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