Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства в течение дня будет доложено об обращении редакции "Эхо Москвы" с просьбой вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Речь идет об интервью руководителя британского МИД Би-би-си, в котором она в числе прочего заявила, что Лондон продолжит помогать балтийским союзникам через Черное море, а также поставлять украинцам оборонительные вооружения.