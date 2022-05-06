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BDEW предупредило жителей Германии о росте цен на газ и электричество

Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей Германии, что в ближайшее время в стране вырастут цены на газ и электричество.
Lenta.ru
Жителей Германии ждет дальнейший рост тарифов на газ и электричество в ближайшие месяцы.
Российская газета
С начала прошлого года оптовые цены на электроэнергию выросли в четыре раза, а на газ - почти в пять раз.
ТАСС
По данным BDEW, средний текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с начала года до настоящего времени составляет 37,14 цента за киловатт/час, что на 15,5% больше среднего за 2021 год.
Известия

Подробнее о событии

Немцам пообещали дальнейший рост цен на газ и электричество
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Объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ предупредило о дальнейшем росте цен на газ и электричество
Радио Sputnik03:58
В Германии заявили об очередном росте цен на газ и электричество в ближайшие месяцы
Газета.Ru03:12
BDEW предупредило жителей Германии о росте цен на газ и электричество
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В ФРГ предупредили о дальнейшем росте цен на газ и электроэнергию
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Жителей ФРГ предупредили о скором росте тарифов на газ и электричество
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DPA: жителей Германии предупредили о дальнейшем росте цен на газ и электричество
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