Lenta.ruBFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газБолгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) пригрозила премьер-министру страны Кирилу Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газ.Lenta.ruГрядущее повышение стоимости газа в Болгарии приведет к восстанию промышленников страны, которые уже начали подготовку к протестам.Экономика сегодня«В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей», - заявил исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов.RuNews24.ruПетков 5 мая собирается встретиться с представителями организаций работодателей по вопросу цен на газ и электричество.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняВечерняя МоскваГазета.RuREGNUMТелеканал 360°Подробнее о событииBNR: Болгарская федерация промышленных потребителей энергии пригрозила протестами из-за ожидаемого роста цен на газКомсомольская правда21:13BNR: промышленники Болгарии пригрозили протестами из-за ожидаемого роста цен на газТелеканал 360°19:18Болгарские промышленники протестуют против роста стоимости газаФАНвчера в 13:38BNR: болгарские промышленники пригрозили протестами в связи с возможным ростом цен на газРИА Новости18:57Рост стоимости газа в Болгарии вызвал недовольство промышленников страныЭкономика сегоднявчера в 13:41BFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газLenta.ru19:11Промышленники Болгарии объявили протест против роста цен на газИА Красная Веснавчера в 09:53Показать ещёОценить89Поделиться