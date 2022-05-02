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BFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газ

Болгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) пригрозила премьер-министру страны Кирилу Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газ.
Lenta.ru
Грядущее повышение стоимости газа в Болгарии приведет к восстанию промышленников страны, которые уже начали подготовку к протестам.
Экономика сегодня
«В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей», - заявил исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов.
RuNews24.ru
Петков 5 мая собирается встретиться с представителями организаций работодателей по вопросу цен на газ и электричество.
РИА Новости

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