Lenta.ruBFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газБолгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) пригрозила премьер-министру страны Кирилу Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газ.Lenta.ru"У нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты", - признался исполнительный директор федерации Ивайло Найденов.Московский КомсомолецПетков 5 мая собирается встретиться с представителями организаций работодателей по вопросу цен на газ и электричество.РИА Новости"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняВечерняя МоскваГазета.RuТелеканал 360°Подробнее о событииРост стоимости газа в Болгарии вызвал недовольство промышленников страныЭкономика сегоднявчера в 13:41BNR: в Болгарии пригрозили протестами в случае повышения стоимости газаОбщественная служба новостей19:13BFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газLenta.ru19:11BNR: болгарские промышленники пригрозили протестами в связи с возможным ростом цен на газРИА Новости18:57BNR: промышленники Болгарии пригрозили протестами из-за ожидаемого роста цен на газТелеканал 360°19:18Болгарские промышленники протестуют против роста стоимости газаФАНвчера в 13:38Промышленники Болгарии объявили протест против роста цен на газИА Красная Веснавчера в 09:53Показать ещёОценить24Поделиться