Lenta.ruBFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газБолгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) пригрозила премьер-министру страны Кирилу Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газ.Lenta.ru«В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей», - заявил исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов.RuNews24.ruПетков 5 мая собирается встретиться с представителями организаций работодателей по вопросу цен на газ и электричество.РИА Новости"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняВечерняя МоскваГазета.RuТелеканал 360°Подробнее о событииBNR: Болгарская федерация промышленных потребителей энергии пригрозила протестами из-за ожидаемого роста цен на газКомсомольская правда21:13Болгарские промышленники протестуют против роста стоимости газаФАНвчера в 13:38BFIEC пригрозила премьеру Болгарии Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газLenta.ru19:11BNR: болгарские промышленники пригрозили протестами в связи с возможным ростом цен на газРИА Новости18:57Рост стоимости газа в Болгарии вызвал недовольство промышленников страныЭкономика сегоднявчера в 13:41BNR: промышленники Болгарии пригрозили протестами из-за ожидаемого роста цен на газТелеканал 360°19:18Промышленники Болгарии объявили протест против роста цен на газИА Красная Веснавчера в 09:53Показать ещёОценить57Поделиться