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BFMTV: более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России

Более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России, однако 74 процентов уверены, что санкции неэффективны.
Lenta.ru
Итоги опроса от Elabе опубликовал телеканал BFMTV.
РЕН ТВ
Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают, - отмечают журналисты.
Комсомольская правда
"На фоне воздействия на покупательную способность населения одобрение санкций против России и поддержка Украины в общественном мнении снижаются", - констатирует Elabe.
ТАСС

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