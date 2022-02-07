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Макрон с опозданием вылетел в Москву для встречи с Путиным

С небольшим получасовым опозданием президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Взгляд.ру
Борт Эммануэля Макрона задержался на 45 минут.
Говорит Москва
По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру
Во вторник, 8 февраля, президент Франции отправится в Киев.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

BFMTV: президент Франции Макрон вылетел в Москву с опозданием на 30-45 минут
РИА Новости07:47
Макрон с опозданием вылетел в Москву для встречи с Путиным
Взгляд.ру07:42
BFMTV: Макрон вылетел в Москву с получасовым опозданием
Газета.Ru07:15
Самолет президента Франции Макрона вылетел в Россию с опозданием
ФАН07:16
Самолет Макрона вылетел в Москву с 45-минутным опозданием
Московский Комсомолец07:23
Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием
News.ru07:14
Самолёт президента Франции вылетел в Москву с небольшим опозданием
Говорит Москва07:00

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