Обращение подписано председателем организации генерал-полковником Леонидом Ивашовым — известным историком, главой Академии геополитических проблем, бывшим начальником главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.
Накануне, 6 февраля, учительница из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина сообщила, что руководство гимназии № 168, в которой она преподавала, вынудило ее уволиться из-за прочтения десятиклассникам стихов Хармса и Введенского.
В России на прошлой неделе состоялась серия заседаний членов правительства по вопросу готовности секторов экономики к возможным санкциям из-за ситуации вокруг Украины, их провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.