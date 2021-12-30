Lenta.ruBFM TV: во Франции за новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля, задержаны более 440 человекВо Франции в новогоднюю ночь сожгли несколько сотен автомобилей.Lenta.ru"Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции", - отметил министр.РЕН ТВЗа прошедшую новогоднюю ночь были задержаны более 440 человек, под стражей оказались 380.РЕН ТВВ новогоднюю ночь во Франции несли службу около 95 тыс. полицейских и жандармов.ИзвестияЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24СобеседникИзвестияLife.ruRT на русскомПрофильРЕН ТВREGNUMИА Красная ВеснаКомсомольская правдаRTVIDaily StormПолитика СегодняФАНSnob.ruПодробнее о событииВо Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машинМосковский Комсомолец16:14Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машинТАССвчера в 07:32Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машинВзгляд.рувчера в 10:22Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 автомобилейRT на русскомвчера в 09:48BFM TV: во Франции за новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля, задержаны более 440 человекLenta.ruвчера в 08:31Хулиганы сожгли больше 870 машин в новогоднюю ночь во ФранцииРЕН ТВвчера в 07:49Во Франции в Новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиляЭхо Москвы17:09Показать ещёОценить189Поделиться