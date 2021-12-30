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BFM TV: во Франции за новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля, задержаны более 440 человек

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли несколько сотен автомобилей.
Lenta.ru
"Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции", - отметил министр.
РЕН ТВ
За прошедшую новогоднюю ночь были задержаны более 440 человек, под стражей оказались 380.
РЕН ТВ
В новогоднюю ночь во Франции несли службу около 95 тыс. полицейских и жандармов.
Известия

Подробнее о событии

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин
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Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин
Взгляд.рувчера в 10:22
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 автомобилей
RT на русскомвчера в 09:48
BFM TV: во Франции за новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля, задержаны более 440 человек
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Хулиганы сожгли больше 870 машин в новогоднюю ночь во Франции
РЕН ТВвчера в 07:49
Во Франции в Новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля
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