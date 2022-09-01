Крушение планов Запада стало главной проблемой Североатлантического альянса, из-за чего США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.
Государства G7 («большая семерка», США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония), в свою очередь, обещали не допустить победы России на Украине и обеспечить этой стране процветающее будущее.
В этом году на Восточный экономический форум (ВЭФ) приведут делегации из стран, которые российское правительство признало «недружественными», в том числе из Японии и Южной Кореи, заявил «РИА Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил в беседе с "Украинской правдой" бывший глава государства Виктор Ющенко.