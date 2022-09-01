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BFM: причиной приостановки поставок «Газпрома» во Францию стали торговые споры

Приостановка поставок «Газпромом» французской Engie связана с торговыми спорами, сообщает BFM со ссылкой на источник в промышленной отрасли.
РБК
Месяцем позже компания призвала жителей Франции и бизнес ограничить потребление газа на фоне роста цен и риска сокращения импорта из России.
РБК
Вице-президент Engie Клэр Вайсанд 29 августа отметила, что газовые хранилища Франции заполнены на 90%, что позволит спокойно пережить зиму со средними температурами.
Forbes
По данным энергокомпании, в последнее время компания получала лишь 1,5 ТВт·ч ежемесячно, тогда как общий годовой объем поставок группы в Европе составляет более 400 ТВт·ч.
Forbes

Подробнее о событии

BFM назвал причину приостановки «Газпромом» поставок французской Engie
РБК20:29
Стала известна причина приостановки «Газпромом» поставок газа французской Engie
Центральная Служба Новостей00:29
BFM назвало причиной отмены поставок газа французской Engie спор с «Газпромом»
Forbes00:22
BFM: причиной приостановки поставок «Газпрома» во Францию стали торговые споры
Газета.Ru00:31
AFP: «Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за «торговых споров»
Online47.ru19:33
Стали известны причины остановки «Газпромом» поставок газа компании Engie
ИА Красная Весна20:32
AFP: причиной приостановки «Газпромом» поставок газа компании Engie стали торговые споры
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