Политика

Газета.RuГазета.RuBI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
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BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Газета.Ru16:22

Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

URA.Ru17:35

СМИ: Трамп отругал генерала за пропущенный звонок Путина

РИА Новости20:06

Журналист рассказал, как Трамп отчитал генерала за пропущенный звонок Путина

Life.ru20:36

Стало известно, как Трамп отругал генерала за пропущенный звонок Путина

News.ru20:57

BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

РЕН ТВ20:35

СМИ: Трамп накричал на генерела из-за пропущенного от Путина звонка

Вечерняя Москва21:36
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Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Авто

СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
ТАСС 21:08
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Кино

В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер

Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Газета Кемерова вчера в 23:20
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости 16:55
Наука

Ученые научились снижать уровень железа в питьевой воде с помощью модифицированного угля

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", разработала модифицированный активированный уголь для более эффективной очистки воды с высоким содержанием железа на станциях водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
ТАСС Наука вчера в 22:21
Игры

PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому

Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
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Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Единоборства

Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
FightTime.ru 01:20
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru 03:19
Армия и оружие

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 16:59
Хоккей

«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ

Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
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Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Общество

Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака

Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
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Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости 16:30
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Происшествия

Полицейский застрелил избившего жену россиянина

Lenta.ru 01 января в 11:01
Недвижимость

Квартиры на «вторичке» в Томске подорожали за год на 9%

Средняя цена квартиры на "вторичке" в Томске составила 3052938 рублей, за год цены на такое жилье выросли на 9,3 %.
Tomsk.Ru 21:00
Общество

Польские школьники поставили танец об Освенциме

В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
Мир новостей 06:39
Происшествия

Восемь детей пострадали при взрыве в клубе на Украине

В результате инцидента пострадали восемь детей.
ТК Звезда 20:07
Политика

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана

Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.
Мойка78 01:14
Политика

Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика сегодня 13:01
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Актриса призналась, что роды дались ей непросто: "Прошла все круги ада ради первенца" Долгих пять лет Кэмерон Диаз и ее муж — музыкант Бенджи Мэдден — пытались стать родителями.
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
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Американский генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Министерства обороны, бывший командующий Объединенного командования функционального компонента по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки и бывший член Совета военной разведки. Советник президента США по национальной безопасности.
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