Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.

Политика В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Наука Ученые научились снижать уровень железа в питьевой воде с помощью модифицированного угля Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", разработала модифицированный активированный уголь для более эффективной очистки воды с высоким содержанием железа на станциях водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

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Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

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Политика Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.

Политика Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.