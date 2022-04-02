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BI: Запад не смог парализовать экономику России, которая выполняет обязательства по долгам

Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику страны, пишет Business Insider.
РИА Новости
Однако, как подчеркнули журналисты, в конце марта Москва отправила платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.
РИА Новости
Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства.
News.ru
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине.
РИА Новости

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BI: рестрикции Запада не смогли парализовать экономику России
ФАН20:11
Business Insider: западные санкции не смогли парализовать экономику РФ, которая выполняет обязательства по долгам
Газета.Ru19:59
Business Insider: у Запада не вышло парализовать российскую экономику
Общественная служба новостей20:01
Business Insider: Западу не удалось парализовать санкциями экономику России
РЕН ТВ20:07
BI: Запад не смог парализовать экономику России, которая выполняет обязательства по долгам
РИА Новости19:44
Business Insider: масштабные санкции Запада не смогли парализовать Россию
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