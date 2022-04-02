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BI: Запад не смог парализовать экономику России, которая выполняет обязательства по долгам

Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику страны, пишет Business Insider.
РИА Новости
Однако, как подчеркнули журналисты, в конце марта Москва отправила платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.
РИА Новости
Рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".
РИА Новости
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Business Insider: Западу не удалось парализовать санкциями экономику России
РЕН ТВ20:07
BI: РФ выполняет долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику
Lenta.ru20:49
BI: рестрикции Запада не смогли парализовать экономику России
ФАН20:11
Business Insider: Запад не смог парализовать экономику России
Комсомольская правда21:17
Business Insider: у Запада не вышло парализовать российскую экономику
Общественная служба новостей20:01
Business Insider: западные санкции не смогли парализовать экономику РФ, которая выполняет обязательства по долгам
Газета.Ru19:59
BI: Запад не смог парализовать экономику России, которая выполняет обязательства по долгам
РИА Новости19:44

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Президент Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России

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Чешские дипломаты предали общую историю России и Чехии. Это заявление было сделано 2 апреля МИД РФ в «телеграм-канале».
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Times: власти Великобритании намерены направить вооружение Украине для защиты Одессы

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"Нехватка бензина в регионе на границе стала результатом дисбаланса между предложением и спросом из-за высокой стоимости горючего в мире и более низкими ценами на него в Мексике по сравнению с США", - говорится в документе.
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