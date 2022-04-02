Будьте в Плюсе

BI: Запад не смог парализовать экономику России, которая выполняет обязательства по долгам

Хорошо ли подобран заголовок?
Россия продолжает выполнять свои долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику страны, пишет
 Business Insider.
РИА Новости
Однако, как подчеркнули журналисты, в конце марта Москва отправила платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.
РИА Новости
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине.
РИА Новости
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Business Insider: западные санкции не смогли парализовать экономику РФ, которая выполняет обязательства по долгам
Газета.Ru19:59
BI: РФ выполняет долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику
Lenta.ru20:49
BI: рестрикции Запада не смогли парализовать экономику России
ФАН20:11
Business Insider: Западу не удалось парализовать санкциями экономику России
РЕН ТВ20:07
Business Insider: у Запада не вышло парализовать российскую экономику
Общественная служба новостей20:01
Business Insider: Запад не смог парализовать экономику России
Комсомольская правда21:17
BI: Запад не смог парализовать экономику России, которая выполняет обязательства по долгам
РИА Новости19:44

Интересное

Представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на призывы США занять чью-либо сторону

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону.
Российская газета20:30

Мединский заявил, что Киев пока сильно отстает от выполнения достигнутых соглашений

Глава российской делегации Владимир Мединский в беседе с «Интерфаксом» отказался разделять оптимизм Киева по поводу готовности договора, заявив, что военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне.
Lenta.ru18:19

КНБ сообщил о задержании шпиона, готовившего покушение на президента Казахстана Токаева

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
РИА Новости01:14

Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

Вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что Варшава готова предоставить место для размещения американского ядерного оружия, если ее об этом попросят в Вашингтоне.
Газета.Ru02:43

Клишас: в ГД внесут поправки в УК о наказании за исполнение санкций на территории России

В Госдуму в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости01:19

Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило выращивание мака на всей территории страны.
ТАСС02:39

Ксения Собчак заявила, что страна не примет обратно Максима Галкина

Галкин вместе с детьми и супругой улетели на территорию Израиля. В YouTube-шоу светская львица заявила, что судьба юмориста предрешена.
ГлобалМСК.рувчера в 12:20

Трамп назвал политиков внутри страны самой большой угрозой для США

Самой большой угрозой для США являются политики внутри страны, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
RT на русском22:10

Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций украинских войск

МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь".
РИА Новости02:29

Песков не считает врагами государства известных лиц, которые испугались и покинули Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» отказался считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию на Украине и покинули Россию.
Lenta.ru17:37