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BI: усиление санкций против России нанесет Западу большой экономический ущерб

Антироссийские санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб экономикам стран Запада.
RT на русском
Как отмечает издание, экспорт сырой нефти из России фактически растет: благодаря спросу со стороны Индии и долгосрочным контрактам с Китаем Москва экспортирует больше "черного золота".
РИА Новости
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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BI: усиление санкций против России нанесет Западу большой экономический ущерб
РИА Новости18:08
BI: санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб Западу
RT на русском18:43
BI: санкции против России не остановят ее и нанесут экономический ущерб США и Европе
Lenta.ru18:41
BI: усиление антироссийских санкций нанесет Западу большой экономический ущерб
Общественная служба новостей18:37
В США оценили последствия усиления санкций против России
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CarsWeek.ruвчера в 00:27