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BI: усиление санкций против России нанесет Западу большой экономический ущерб

Антироссийские санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб экономикам стран Запада.
RT на русском
Как отмечает издание, экспорт сырой нефти из России фактически растет: благодаря спросу со стороны Индии и долгосрочным контрактам с Китаем Москва экспортирует больше "черного золота".
РИА Новости
Отмечается, что проблемы с цепочками поставок и рост цен на энергоносители приведут к повышению стоимости перевозок.
RT на русском
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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BI: усиление антироссийских санкций нанесет Западу большой экономический ущерб
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