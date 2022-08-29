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BI: в США серьезно ошиблись в прогнозах насчет устойчивости российской экономики

Американские специалисты даже не могли себе представить, что экономика России окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, заявил обозреватель Business Insider
 Джордж Гловер.
ПРАЙМ
"Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость", — отмечается в статье.
РИА Новости
Гловер напомнил, что в настоящее время финансовая сторона России крепнет благодаря экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей.
Газета.Ru
"Российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит", — подытожил автор.
РИА Новости

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BI: в США серьезно ошиблись в прогнозах насчет устойчивости российской экономики
Известия07:29
BI: в США серьезно ошиблись в прогнозах насчет устойчивости российской экономики
РИА Новости06:16
Business Insider: США недооценили устойчивость российской экономики
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BI: в США ошиблись в прогнозах насчет устойчивости экономики России
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Обозреватель BI Гловер заявил об ошибке США в прогнозах об устойчивости экономики России
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