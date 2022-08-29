Из-за спецоперации России на Украине и введенных против России санкций выросли цены на газ и нефть, из-за отказа от покупки российского газа и запуска «Северного потока» многие европейские страны столкнулись в нехваткой топлива и были вынуждены разработать программы для его экономии.
Новейший авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиардов долларов), сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.
ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.