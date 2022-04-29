Будьте в Плюсе

БКХ «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» заключил сделку по покупке российского подразделения компании Fazer, передает «Интерфакс».
BFM.ru
В сделку вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве.
Коммерсантъ
ООО "Хлебный дом" (бывшее ООО "Фацер") - актив финского производителя Fazer, который в начале марта объявил о прекращении операционной деятельности в России из-за ситуации на Украине.
Финмаркет
Как пояснили в компании, приобретение ООО "Хлебный Дом" позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях.
ТАСС

Подробнее о событии

Хлебокомбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской Fazer
Известия10:02
Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»
Интерфакс10:10
«Коломенский» приобрел российский бизнес Fazer
ТАСС10:08
«Коломенский» выкупил российский бизнес Fazer
Ведомости10:08
«Коломенский» приобрел российские подразделения Fazer
Коммерсантъ10:20
Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer
Lenta.ru09:50
Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес Fazer
РБК09:43

Интересное

Семья из трех человек с ребенком покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе

С комбината «Азовсталь» в Мариуполе смогла выйти семья из трех человек.
Lenta.ru13:25

Лавров: спецоперация на Украине будет завершена при достижении заданных целей

Российская военная спецоперация на Украине будет завершена, как только будут достигнуты все заданные цели, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
RT на русском14:59

Минобороны России: российские ВКС уничтожили за день 38 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация за день уничтожила 38 военных объектов Вооружённых сил Украины высокоточными ракетами.
RT на русском15:03

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. Решение было принято по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 29 апреля.
Коммерсантъ06:32

Сбежавших Галкина, Лазареву и Хаматову могут признать иноагентами

Особо отличились Татьяна Лазарева, Чулпан Хаматова и Максим Галкин.
CT news13:57

Лавров: Большинство партнеров РФ перешли на способ оплаты за газ в рублях

Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Нью-Дели.
Российская газета14:45

Японский банкир Кобаяси предрек конец света в случае эмбарго на газ из России

Миру грозит конец света в случае, если Евросоюз (ЕС) введет эмбарго на российские энергоносители.
Известия11:33

NYT: ЕС на следующей неделе может одобрить введение эмбарго на российскую нефть

Европейский союз, вероятно, уже на следующей неделе одобрит поэтапное эмбарго на российскую нефть.
РБК14:05

Минобороны: украинские боевики разместили артиллерию в монастыре Святогорска

Боевики Украины разместили в городе Святогорске Донецкой народной республики артиллерию в монастыре, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости14:40

Захарова оправдала «Би-2» после срыва концерта из-за буквы Z

Ранее гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта, назвав причиной отсутствие в договоре рекламных баннеров.
Известия07:19