BFM.ruБКХ «Коломенский» купил российский бизнес финской компании FazerБулочно-кондитерский холдинг «Коломенский» заключил сделку по покупке российского подразделения компании Fazer, передает «Интерфакс».BFM.ruВ сделку вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве.КоммерсантъКак пояснили в компании, приобретение ООО "Хлебный Дом" позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях.ТАССКак отмечают «Ведомости», Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро.Афиша DailyЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuАгротаймЯмал-МедиаРБК Санкт-ПетербургПетербургский дневникРБКЭкономика сегодняRT на русскомLife.ruАфиша DailyРадио 1АБНФорпост Северо-ЗападDP.RUПодробнее о событии«Коломенский» приобрел российские подразделения FazerКоммерсантъ10:20Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес FazerРБК09:43«Коломенский» приобрел российский бизнес FazerТАСС10:08«Коломенский» выкупил российский бизнес FazerВедомости10:08Хлебокомбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской FazerИзвестия10:02Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской компании FazerLenta.ru09:50Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»Интерфакс10:10Показать ещёОценить237Поделиться