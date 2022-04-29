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БКХ «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» заключил сделку по покупке российского подразделения компании Fazer, передает «Интерфакс».
BFM.ru
В сделку вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве.
Коммерсантъ
Как пояснили в компании, приобретение ООО "Хлебный Дом" позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях.
ТАСС
Как отмечают «Ведомости», Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро.
Афиша Daily

Подробнее о событии

«Коломенский» приобрел российские подразделения Fazer
Коммерсантъ10:20
Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес Fazer
РБК09:43
«Коломенский» приобрел российский бизнес Fazer
ТАСС10:08
«Коломенский» выкупил российский бизнес Fazer
Ведомости10:08
Хлебокомбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской Fazer
Известия10:02
Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer
Lenta.ru09:50
Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»
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