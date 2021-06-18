В Ростовской области генералы ЮВО выполнили нормативы по стрельбе из пушки

Танковые экипажи в процессе вели огонь по находящимся в движении объектам, которые имитировали танки, гранатометы и прочие угрозы, которые сконцентрированы на удаленности от 300 метров до 2 км. Генералы отрабатывали стрельбу из пушек, установленных на танках, Т-72Б3, привлекался в процессе зенитный пулемет.