Танковые экипажи в процессе вели огонь по находящимся в движении объектам, которые имитировали танки, гранатометы и прочие угрозы, которые сконцентрированы на удаленности от 300 метров до 2 км. Генералы отрабатывали стрельбу из пушек, установленных на танках, Т-72Б3, привлекался в процессе зенитный пулемет.
В ходе поведенческого надзора ЦБ выявил случаи некорректного поведения агентов страховщиков — банков, автосалонов и других посредников, которые под видом страхования продавали заемщикам «продукты с низкой клиентской ценностью»: флешки с информационной продукцией, юридические услуги или страховые полисы, не связанные с кредитом.