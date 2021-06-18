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«БКС Мир инвестиций» вошел в состав акционеров СПб биржи

«БКС мир инвестиций» приобрел 2,5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ассоциации «НП РТС», основного акционера биржи.
Financial One
Холдинг стабильно занимает лидирующие позиции в рейтингах "Санкт-Петербургской биржи".
Интерфакс
По итогам мая БКС в тройке лидеров по суммарному торговому обороту во всех режимах торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов.
Интерфакс
«С начала 2020 года объемы торгов холдинга на СПб бирже выросли более чем в пять раз, и мы видим высокий потенциал роста», — сказал Михасенко.
РБК

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«БКС Мир инвестиций» вошел в состав акционеров СПб биржи

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«БКС мир инвестиций» приобрел 2,5% акций Санкт-Петербургской биржи

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