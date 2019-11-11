«Спартак» напротив набрал форму и в последних семи играх одержал шесть побед и взобрался на 5-е место в турнирной таблице. Аналитики БК «Олимп» считают, что хоккеисты не поскупятся на заброшенные шайбы и предлагают поставить на тотал 4,5 больше за 1.99.

БК «Олимп»: «Букмекеры верят в уверенную победу ЦСКА над „Спартаком“ в матче КХЛ»

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