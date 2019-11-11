Хоккей
BettingBusiness.ruБК «Олимп»: «Букмекеры верят в уверенную победу ЦСКА над „Спартаком“ в матче КХЛ»
ЦСКА—
Спартак
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
сегодня
|9'
Михаил Юньков
|11'
Илья Зубов
Алексей Марченко
|13'
Александр Попов
|60'
|65'
Илья Зубов
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«Спартак» напротив набрал форму и в последних семи играх одержал шесть побед и взобрался на 5-е место в турнирной таблице. Аналитики БК «Олимп» считают, что хоккеисты не поскупятся на заброшенные шайбы и предлагают поставить на тотал 4,5 больше за 1.99.
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ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2019 года
LiveSport.ru10 ноября в 23:30
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
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