Хоккей

BettingBusiness.ruBettingBusiness.ruБК «Олимп»: «Букмекеры верят в уверенную победу ЦСКА над „Спартаком“ в матче КХЛ»

ЦСКА
Спартак
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
сегодня
9'
Михаил Юньков
11'
Илья Зубов
Алексей Марченко
13'
Александр Попов
60'
65'
Илья Зубов
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«Спартак» напротив набрал форму и в последних семи играх одержал шесть побед и взобрался на 5-е место в турнирной таблице. Аналитики БК «Олимп» считают, что хоккеисты не поскупятся на заброшенные шайбы и предлагают поставить на тотал 4,5 больше за 1.99.
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