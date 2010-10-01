Букмекерская компания «888.ru» принимает ставки на бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-обладателя пояса в двух весовых категориях Конора Макгрегора 31 декабря.

БК принимают ставки на бой Хабиба с Конором 31 декабря

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