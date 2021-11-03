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BMJ: испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в Техасе проводились с серьезными нарушениями

Клинические испытания вакцины против коронавируса Pfizer проходили с многочисленными нарушениями, 2 ноября сообщил научный медицинский журнал The BMJ
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ИА Красная Весна
Журнал ссылается на рассказ бывшей сотрудницы компании Ventavia Research Group Брук Дженсон, проводившей испытания вакцины.
Газета.Ru
В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации о личности участников испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины.
ТАСС
Вакцина Pfizer начала проходить клинические испытания еще в апреле 2020 года.
ТАСС

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