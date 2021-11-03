РИА НовостиBMJ: испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в Техасе проводились с серьезными нарушениямиКлинические испытания вакцины против коронавируса Pfizer проходили с многочисленными нарушениями, 2 ноября сообщил научный медицинский журнал The BMJ.ИА Красная ВеснаЖурнал ссылается на рассказ бывшей сотрудницы компании Ventavia Research Group Брук Дженсон, проводившей испытания вакцины.Газета.RuВ частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации о личности участников испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины.ТАССВакцина Pfizer начала проходить клинические испытания еще в апреле 2020 года.ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMМИР 24РамблерИзвестияLife.ruКомсомольская правдаГазета.RuРоссийская газетаПодробнее о событииBMJ: Клинические испытания вакцины Pfizer проводились с нарушениямиКомсомольская правда18:42Научный журнал BMJ узнал о нарушениях при исследовании вакцины PfizerРБК20:27Клинические испытания вакцины Pfizer проводились с нарушениямиРЕН ТВ18:58BMJ: испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в Техасе проводились с серьезными нарушениямиРИА Новости21:23BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениямиРоссийская газета18:13СМИ: испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениямиТАСС17:33BMJ: третья фаза испытаний вакцины Pfizer была сфабрикованаГазета.Ru17:01Показать ещёОценить56Поделиться