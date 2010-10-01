Авто
Автоновости дняBMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения. Сменив индекс на G22, «четверка» основательно породнилась с «трешкой», электрифицировалась и стала первой моделью BMW с такой большой и экспрессивной решеткой радиатора.
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Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены
Журнал Авто.рувчера в 13:31
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Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
Путешествия
Туроператоры запустят более 20 новых направлений для отдыха в России
Туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос, сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Интерфакс 04:10
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета вчера в 09:11
Футбол
Торбинский высказался в поддержку Трампа
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поддержал президента США Дональда Трампа. Слова футболиста передаёт «Sport 24».
ГЛАС.RU 05:10
Общество
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Общество
Роскосмос начнет производить лифты
Газета.Ru вчера в 19:42
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании
После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
ЦИК разъяснила разницу между информацией и агитацией по поправкам
Москва, 3 июня 2020, 12:24 — REGNUM Проведение агитационной компании за или против внесения поправок к Конституцию РФ не предусмотрено законом о проведении общероссийского голосования по изменениям в Основной закон страны.
REGNUM 05:24
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Гаджеты
Сегодня пройдет анонс смартфона Honor Play4
Сегодня, 3 июня, состоится презентация смартфонов Honor Play4, Play4 5G и Play4 Pro 5G.
Anonsens 05:26
Общество
Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек
Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5–6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.
Ведомости 04:56
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.
Metaratings вчера в 09:58
Армия и оружие
В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно
Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
Игры
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
Наука
Ученые погрузились в историю Прикамья на 9 тысяч лет
В курсе.ру 01:37
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 01 июня в 11:58
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия.
NewInform 04:14
Игры
Создатели DayZ и Arma 3 стали частью Tencent
Напомним, Tencent имеет значительную долю в таких компаниях, как Epic Games, Supercell (занимается мобильными играми) и Grinding Gear Games (создатели Path of Exile), а также полностью владеет Funcom, Riot Games и Sharkmob.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию
Ранее Ираклий Гегечкори, агент Ахметова, заявил, что хавбек улетел в Германию, чтобы пройти плановое обследование в связи с травмой плеча, полученной в матче с «Зенитом».
Чемпионат вчера в 05:13
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания.
ProstoProSport 03:50
Политика
Токаев сообщил о нежелании Казахстана вступать в Союзное государство
По словам главы государства, Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
Вести.Ru вчера в 14:52
Путешествия
Объявлены сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Пляжи Краснодарского края и Крыма, отложившие открытие сезона на фоне пандемии коронавируса, начнут работу в течение ближайших двух недель.
Lenta.ru 05:42